Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, протягом ночі росіяни завдавали ударів по Марганецькій та Нікопольській громадах Дніпропетровщини.

Найбільше від обстрілів постраждав Нікополь: його обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та декілька газогонів.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач. Майже 1000 сімей залишились без електроенергії. На даний час на місцях пошкоджень працюють спеціалісти.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів ніхто з людей не постраждав.