За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого поранень зазнали троє співробітників поліції.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни обстрілювали міста Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів яр, Новогродівка, смт Очеретине, Велика Новосілка, села Шахтарське, Новоселівка Перша, Неліпівка та Карлівка.

Російські окупанти завдавали ударів з авіації, артилерії, РСЗВ “Град”, танків, мінометів. Інформації про постраждалих серед цивільних мешканців не надходило.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, гараж, дитсадок, адмінбудівлю міської ради, котельню, кафе.

По Новогродівці російські війська завдали авіаудар ракетою “Р-37”. Пошкоджено 4 багатоповерхових будинки.

Крім того, з артилерії російські загарбники обстріляли Костянтинівку, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гараж. У Часовому Яру пошкоджено багатоквартирні будинки та соціальну інфраструктуру.

Також сьогодні вночі двома ракетами “С-300” росіяни поцілили по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків і відділ поліції. Поранено трьох поліціянтів, які перебували при виконанні службових обов’язків.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 483 особи, ще 3 436 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.