За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 19 житлових будинків.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Потягом доби російські війська атакували 17 населених пунктів – міста Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Желанне Друге, Карлівка, Костянтинівка, Майське, Максимівка, Новоукраїнка, Острівське, Пречистівка, Уманське.

Російські армійці завдавали ударів авіабомбою ФАБ-250, авіаційними ракетами, РСЗВ “Ураган”, “Град”, артилерією, мінометами, танками.

Внаслідок ворожих атак зрйновано та пошкоджено 19 житлових будинків, медзаклади, ліцей, відділення поліції, бібліотеку, агрофірму, господарчі споруди, електромережі.

Фугасну авіабомбу ворог скинув на селище Нью-Йорк, люди не постраждали. З артилерії російські військові накрили Часів Яр, поцілили в приватний будинок. Загинула одна особа, ще одна отримала поранення.

Крім того, артилерійського удару зазнав Торецьк, травмовано цивільну особу. Пошкоджено багатоквартирний будинок, дві лікарні.

Внаслідок ворожих обстрілів є поранений в Острівському, ще двоє – в селі Костянтинівка. У Великій Новосілці пошкоджено будівлю поліції.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 537 осіб, ще 3 615 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.