Співробітники Служби безпеки України ліквідували 8 нових схем для незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку та затримали 15 організаторів нелегальних "трафіків".

Джерело: СБУ.

Організатори незаконних схем обіцяли своїм клієнтам вивезти їх за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких послуг ділки оцінювали по-різному. Максимальна вартість становила – 12 тисяч доларів.

Відтак, у Києві повідомлено про підозру столичному адвокату. За гроші він пропонував фіктивні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я, у тому числі через оформлення групи інвалідності.

Ще один канал нелегальної міграції в столиці заблокували співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

До його функціонування причетні щонайменше 10 осіб. Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів.

Для цього ділки зареєстрували благодійну організацію, яку використовували для реалізації схеми.

Співробітники СБУ затримали одну з організаторок оборудки на отримані 10 тисяч євро за пакет фіктивних документів для виїзду до ЄС.

На Івано-Франківщині затримано двох місцевих жителів, один з яких мав російський паспорт. Вони допомагали військовозобов’язаним нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу через віддалені стежки Карпат.

Для цього зловмисники підвозили “ухилянтів” за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі їх супроводжували пішки по заздалегідь підготовленому маршруту в горах.

На Львівщині ліквідовано ще два канали незаконної міграції. До організації першого – причетний керівник групи одного з місцевих добровольчих формувань територіальної громади.

За даними слідства, він продавав фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

Іншу схему налагодили двоє мешканців обласного центру, які за гроші влаштовували своїх клієнтів водіями міжнародних рейсів і навіть оформлювали для них водійські посвідчення.

На Закарпатті співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ блокували ще три схеми втечі ухилянтів. До організації першої – причетні 5 мешканців регіону. Серед них – дві представниці місцевого благодійного фонду.

Зловмисники спеціалізувались на виготовленні фальшивих документів для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

Наступні два канали нелегальної міграції організували 6 місцевих жителів. Вони допомагали своїм клієнтам перейти кордон через так звану “зеленку”.

За всіма викритими фактами тривають розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).