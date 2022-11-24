Досі насторожено ставлячись до Росії, свого “господаря” радянських часів, деякі колишні країни Варшавського договору сприймають допомогу Україні як питання регіональної безпеки. Але також ця війна відкрила нові можливості для збройової промисловості регіону.

“Враховуючи реалії війни, що триває в Україні, і видиму позицію багатьох країн, спрямовану на збільшення витрат у сфері оборонних бюджетів, є реальні шанси вийти на нові ринки та збільшити експортні надходження в найближчі роки”, – сказав Себастьян Хвалек, генеральний директор польської компанії PGZ.

Державна PGZ контролює понад 50 компаній, що виробляють зброю та боєприпаси — від бронетранспортерів до безпілотних авіаційних систем, і має частки в десятках інших.

Зараз він планує інвестувати до 8 мільярдів злотих (1,8 мільярда доларів) протягом наступного десятиліття, що більш ніж удвічі перевищує довоєнну ціль.