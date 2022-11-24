Про це інформує Reuters.
Попутно вичерпавши свої власні запаси, союзники постачали Україні зброю та військову техніку після російського широкомасштабного вторгнення.
Сполучені Штати та Велика Британія надали найбільшу кількість прямої військової допомоги Україні. На третьому місці Польща, на дев’ятому – Чехія.
Досі насторожено ставлячись до Росії, свого “господаря” радянських часів, деякі колишні країни Варшавського договору сприймають допомогу Україні як питання регіональної безпеки. Але також ця війна відкрила нові можливості для збройової промисловості регіону.
“Враховуючи реалії війни, що триває в Україні, і видиму позицію багатьох країн, спрямовану на збільшення витрат у сфері оборонних бюджетів, є реальні шанси вийти на нові ринки та збільшити експортні надходження в найближчі роки”, – сказав Себастьян Хвалек, генеральний директор польської компанії PGZ.
Державна PGZ контролює понад 50 компаній, що виробляють зброю та боєприпаси — від бронетранспортерів до безпілотних авіаційних систем, і має частки в десятках інших.
Зараз він планує інвестувати до 8 мільярдів злотих (1,8 мільярда доларів) протягом наступного десятиліття, що більш ніж удвічі перевищує довоєнну ціль.
“Чеська Республіка була одним із найбільших експортерів зброї, і ми маємо персонал, матеріальну базу та виробничі лінії, необхідні для збільшення потужностей”, — сказав посол Чехії в НАТО Якуб Ландовскі. “Це чудовий шанс для чехів наростити те, що нам потрібно, після того, як ми віддали українцям старі радянські запаси. Це може показати іншим країнам, що ми можемо бути надійним партнером у збройовій промисловості”.
“Країни Східної Європи суттєво підтримують Україну”, – сказав Крістоф Требеш, професор Кільського інституту. “У той же час це можливість для них розбудувати своє військове виробництво”.
Він додав, що чеської оборонної промисловості війна в Україні та надання допомоги, є поштовхом, якого вони не бачили за останні 30 років.
Девід Хац, виконавчий директор чеської STV Group, також планує значно розширити своє виробництво. Він сказав, що постачання в Україну – це більше, ніж просто хороший бізнес:
“Більшість чеського населення все ще пам’ятає часи російської окупації нашої країни до 1990 року, і ми не хочемо мати російські війська ближче до наших кордонів”.
- Якщо між РФ і НАТО розпочнеться конфлікт, Чехія постраждає негайно, заявив начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржека на початку свого виступу на зустрічі командувачів чеської армії. Армія Чехії буде активним учасником з першої хвилини, наголосив він, зауваживши, що “надія — це не стратегія”.
- Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.