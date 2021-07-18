Про це повідомляє агентство Reuters.
На даний момент 87,8% дорослих отримали перше щеплення від COVID-19. Повністю вакциновані дві третини дорослого населення.
Джонсон виступає за повне відкриття економіки Сполученого Королівства, незважаючи на новий сплеск випадків, викликаних штамом Delta. Зараз фіксується найвищий рівень інфекцій з січня.
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Деякі вчені висловили стурбованість з приводу повторного зняття обмежень, враховуючи прогнозоване зростання числа госпіталізацій і смертей.
Наприклад, у суботу міністр охорони здоров’я Джонсона Саджид Джавід заявив, що у нього позитивний результат на COVID-19.
Джонсон стверджує, що вакцинація істотно знизила випадки смерті, пов’язані із COVID-19, і що літо – найкращий час для відновлення економіки.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування більшості COVID-обмежень в Англії з 19 липня.
- Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що кількість випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.