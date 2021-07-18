Міністерство охорони здоров'я Великої Британії у неділю заявило, що напередодні скасування COVID-обмежень кожному дорослому британцеві рекомендується зробити перше щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На даний момент 87,8% дорослих отримали перше щеплення від COVID-19. Повністю вакциновані дві третини дорослого населення.

Джонсон виступає за повне відкриття економіки Сполученого Королівства, незважаючи на новий сплеск випадків, викликаних штамом Delta. Зараз фіксується найвищий рівень інфекцій з січня.

Деякі вчені висловили стурбованість з приводу повторного зняття обмежень, враховуючи прогнозоване зростання числа госпіталізацій і смертей.

Наприклад, у суботу міністр охорони здоров’я Джонсона Саджид Джавід заявив, що у нього позитивний результат на COVID-19.

Джонсон стверджує, що вакцинація істотно знизила випадки смерті, пов’язані із COVID-19, і що літо – найкращий час для відновлення економіки.