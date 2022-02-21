21 лютого 2022 року практично на всій території України очікується мінлива хмарність. Опади у вигляді дощу прогнозують лише у західних областях.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, цього понеділка на всій території України буде тепло, як для зимового місяця. На заході денна температура коливатиметься від +8 до +10 градусів. Вночі все ж зберігатиметься прохолода – від 0 до +3 градусів. Також у західній частині України пройдуть опади – на Закарпатті вночі мокрий сніг, який вдень перетвориться на дощ. У решті західних областей вдень очікується дощ.

У центральній частині синоптики прогнозують від +8 до +10 градусів вдень та -1…+2 °C у нічний час доби. Без опадів, очікується мінлива хмарність.

На півночі також прогнозують доволі теплий день – +6…+10 градусів в день. Вночі ж від -1 до +2 градусів. Без опадів, мінлива хмарність. Пориви вітру 7-12 м/с.

У східній частині очікується від 5 до 9 градусів тепла удень, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до -1 градуса. Опадів не очікується.

На півдні від +8 до +11 вдень, проте вночі температура коливатиметься від -1 до +1 градусів, а в Криму нічна температура від +1 до +3 °C. Також без опадів.

У столиці України, Києві, денна температура коливатиметься від +7 до +9 градусів, а нічна 0…+2. Удень мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с.