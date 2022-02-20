20 лютого 2022 року майже по всій території України буде хмарно з проясненням, пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -2 до 2 градусів. По всіх регіонах буде хмарно з проясненням, окрім Закарпаття – там буде хмарно та дощитиме протягом дня.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 6°C до 9°C вдень, і від 0 до 2°C вночі.

На півночі країни температура буде від 5 до 8 градусів вдень і -1..3°C вночі.

На сході країни удень температура коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла, вночі – від 0°C до 3°C, буде хмарно з проясненням.

На півдні також буде хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла удень, а вночі – від 1 до 4 градусів вище нуля. В Одеській області та в Криму дощитиме, на решті території буде хмарно з проясненнями та без опадів.

У Києві вдень температура коливатиметься до 6 до 8 градусів тепла, вночі – від 1 до 3°C, хмарно з проясненнями.