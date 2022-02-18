18 лютого 2022 року по майже всій території України будуть опади у вигляді дощу та плюсова температура.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від 0 до 5 градусів. По всій території буде хмарно та дощитиме, лише на Закарпатті буде хмарно з проясненнями.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 4°C до 7°C вдень, і 2..5°C вночі, буде хмарно та протягом дня можливі опади у вигляді дощу.

На півночі країни температура буде від 4 до 6 градусів вдень і 1..5°C вночі, дощитиме.

На сході країни удень температура коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, вночі – від 3°C до 5°C, по усій території буде дощ.

На півдні також буде дощ, температура коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла удень, а вночі – від 3 до 6 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 4 до 6 градусів тепла, вночі – від 1 до 3°C, дощитиме.