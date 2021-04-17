Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, сьогодні над Україною все ще буде розташовуватись поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи хмарній з проясненнями, а подекуди й вологій погоді.
17 квітня часом на всій території України очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях можливий дощ з мокрим снігом. Водночас впродовж дня у центральних та південних областях без істотних опадів.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни до 16°.
- Раніше Український гідрометеорологічний центр дав прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2021 року.
- Квітень нинішнього року у столиці розпочався з температурного рекорду.