У суботу, 17 квітня, в Україні очікуються опади й переважно невисока температура повітря.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, сьогодні над Україною все ще буде розташовуватись поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи хмарній з проясненнями, а подекуди й вологій погоді.

17 квітня часом на всій території України очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях можливий дощ з мокрим снігом. Водночас впродовж дня у центральних та південних областях без істотних опадів.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни до 16°.