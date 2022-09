Про це повідомляє Forbes.

Вчені довго міркували над тим, як і коли відбулася еволюція прокаріотів до еукаріотів. На відміну від прокаріотів, таких як бактерії, еукаріоти мають складні клітинні структури та ядро. Вони є найімовірнішими предками багатоклітинного життя, яким ми його знаємо.

Спільна дослідницька група з Університету Тохоку та Токійського університету, можливо, дала деякі відповіді після відкриття нових мікроскопалин, які датуються 1,9 мільярдами років. До цього відкриття найстарішим доказом існування еукаріотів були водоростеподібні мікрофосілії, знайдені бл. Скелі віком 1,5 мільярда років на півночі Австралії.

Формація Ганфлінт включає силіфіковані залишки гідротермальних джерел, що відкладалися на дні моря близько 2 мільярдів років тому. Outcrops перетинає північну частину Міннесоти в Онтаріо, вздовж північно-західного берега Верхнього озера. У 1954 році там було виявлено перші бактеріальні мікрофосилії, а мікрокопалини Ганфлінта тепер визнані “еталоном” у галузі еволюції життя.

