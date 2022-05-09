російсько-українська війна

10 травня

01:17 У Німеччині росіянин напав на українську журналістку Наталію Мосейчук
00:29 Досвід України: у Північній Кореї вбачають необхідність продовження ядерної програми – аналітики CNN

09 травня

23:48 Росіяни завдають ракетних ударів по Одесі – у місті лунають сирени
22:34 Польща допоможе забезпечити постачання пального в Україну
21:57 Росіяни випустили три ракети типу «Кинджал» по Одещині
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20:37 «Путін не залишив нам іншого вибору, як постачати зброю Україні» – Шольц
19:58 Подробиці акції з послом РФ у Польщі: українські активісти зірвали покладання квітів росіянами у Варшаві
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18:44 75-й день війни: Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня
17:54 Путін виявив «легкий відблиск відчаю» – Бен Воллес прокоментував промову очільника Кремля
17:16 Одесу відвідав президент Євроради Шарль Мішель
17:15 Джилл Байден обговорила допомогу Україні з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою
17:00 Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики для евакуації цивільних
16:51 Путін назвав агресію проти України «правильним рішенням»
16:33 Сексуальні злочини Червоної армії під час Другої світової війни
16:19 На «Азовсталі» перебуває Євген Чуднєцов, якого визволили з полону «ДНР» у 2017 році
14:53 Російські війська обстріляли центр Слов’янська
14:23 У Миколаєві запустили воду, але поки її не можна вживати
13:54 У Польщі російського посла облили червоною фарбою
13:24 Без мобілізації та оголошення війни: що на параді у Москві сказав Путін
13:03 Зеленський привітав українців з 9 травня: про що говорив
12:33 75-та доба з початку вторгнення: втрати окупантів сягнули 25 650 солдатів та понад 1 100 танків
12:00 Обсяги виробництва ракетних комплексів Javelin планують подвоїти
11:45 «День Перемоги на кістках» — окупанти продовжують звозити вбитих маріупольців до братської могили
10:48 Євросоюзу слід розглянути вилучення російських резервів для відбудови України – Боррель
10:17 Вимушено переміщені українці у Великій Британії можуть кілька років чекати на психологічну терапію
10:11 Канада скасувала на рік усі мита на товари з України
09:35 Російські військові у Запоріжжі обстріляли свої автівки, щоб уникнути бойових дій
08:37 «Фашизм і тиранія»: Бен Воллес прирівняв Путіна до німецьких нацистів
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Досвід України: у Північній Кореї вбачають необхідність продовження ядерної програми – аналітики CNN

Якщо Північна Корея шукала ще один привід, щоб продовжити свою програму створення ядерної зброї, вона просто знайшла його у вторгненні РФ в Україну. Той факт, що одна з небагатьох країн, які добровільно відмовилися від ядерного арсеналу, зараз піддається нападу з боку тієї ж країни, якій вона передала свої боєголовки, Пхеньян не омине.

Вівторок, 10 травня 2022, 00:29
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Про це повідомляють аналітики американського телеканалу CNN.

Аналітики вважають, що дії Москви подарували відлюдній азійській нації “ідеальні умови” для виправдання посилення своєї ядерної програми.

Північна Корея не тільки використає важке становище України, щоб підкріпити свою розповідь про те, що ядерна бомба їй потрібна, щоб гарантувати своє виживання, але й лідер Кім Чен Ин може вважати, що, зважаючи на війну в Європі, йому може зійти з рук більше, ніж зазвичай.

Розділене через Україну, міжнародне співтовариство, імовірно, не матиме особливого апетиту до санкцій проти КНДР. Справді, зауважують аналітики, навіть єдине засудження нещодавнього випробування міжконтинентальної балонної ракети Північної Кореї залишається ледь поміченим.

Ба більше, бойкот російської нафти та газу може навіть відкрити двері для енергетичних угод зі зниженням цін між Пхеньяном та Москвою – ідеологічними союзниками, чия дружба пов’язана з корейською війною 1950-х років.

Довідка. США намагалися тиснути на Пхеньян, аби КНДР зменшила свій арсенал ядерної зброї та балістичних ракет, які можуть завдавати удари по цілях у Сполучених Штатах. У відповідь на це очільник Північної Кореї заявив, що ця “зброя для самозахисту не може бути обміняна або викуплена за будь-яку ціну”. Також в КНДР наголосили, що вони продовжуватимуть розробку все більш досконалої та потужної стратегічної зброї.

Після випробувань найновішої північнокорейської балістичної ракети Хвасонґ-17, які відбулися 24 березня, у США заявили про необхідність запровадження нових санкцій стосовно КНДР через “небезпечні провокації” з її боку, хоча Росія та Китай виступили проти такої пропозиції та навіть запропонували послабити обмежувальні заходи щодо Північної Кореї.

Теги: аналітики, КНДР, Північна Корея, російсько-українська війна, ядерна програма

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