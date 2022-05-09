Досвід України: у Північній Кореї вбачають необхідність продовження ядерної програми – аналітики CNN

Якщо Північна Корея шукала ще один привід, щоб продовжити свою програму створення ядерної зброї, вона просто знайшла його у вторгненні РФ в Україну. Той факт, що одна з небагатьох країн, які добровільно відмовилися від ядерного арсеналу, зараз піддається нападу з боку тієї ж країни, якій вона передала свої боєголовки, Пхеньян не омине.

Про це повідомляють аналітики американського телеканалу CNN.

Аналітики вважають, що дії Москви подарували відлюдній азійській нації “ідеальні умови” для виправдання посилення своєї ядерної програми.

Північна Корея не тільки використає важке становище України, щоб підкріпити свою розповідь про те, що ядерна бомба їй потрібна, щоб гарантувати своє виживання, але й лідер Кім Чен Ин може вважати, що, зважаючи на війну в Європі, йому може зійти з рук більше, ніж зазвичай.

Розділене через Україну, міжнародне співтовариство, імовірно, не матиме особливого апетиту до санкцій проти КНДР. Справді, зауважують аналітики, навіть єдине засудження нещодавнього випробування міжконтинентальної балонної ракети Північної Кореї залишається ледь поміченим.

Ба більше, бойкот російської нафти та газу може навіть відкрити двері для енергетичних угод зі зниженням цін між Пхеньяном та Москвою – ідеологічними союзниками, чия дружба пов’язана з корейською війною 1950-х років.

Довідка. США намагалися тиснути на Пхеньян, аби КНДР зменшила свій арсенал ядерної зброї та балістичних ракет, які можуть завдавати удари по цілях у Сполучених Штатах. У відповідь на це очільник Північної Кореї заявив, що ця “зброя для самозахисту не може бути обміняна або викуплена за будь-яку ціну”. Також в КНДР наголосили, що вони продовжуватимуть розробку все більш досконалої та потужної стратегічної зброї.

Після випробувань найновішої північнокорейської балістичної ракети Хвасонґ-17, які відбулися 24 березня, у США заявили про необхідність запровадження нових санкцій стосовно КНДР через “небезпечні провокації” з її боку, хоча Росія та Китай виступили проти такої пропозиції та навіть запропонували послабити обмежувальні заходи щодо Північної Кореї.