Доцент Київського університету імені Тараса Шевченка та голову Державної екзаменаційної комісії Інституту журналістики "глибоко обурився неправильним написанням "нах*й" — прислівника, що означає напрям". Дмитро Хоркін детально роз'яснив правила написання прислівника.

Про це він повідомив у Facebook.

Відповідно до Правопису української мови (Український правопис/НАН України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Інститут української мови), прислівники, утворені злиттям прийменників з іменниками, пишуться разом.

Хоркін привів приклад: надворі, нагору, наостанок, нах*й.

Та із використанням напрямку: “йди нагору” або “йди нах*й”.