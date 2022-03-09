Про це він повідомив у Facebook.
Відповідно до Правопису української мови (Український правопис/НАН України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Інститут української мови), прислівники, утворені злиттям прийменників з іменниками, пишуться разом.
Хоркін привів приклад: надворі, нагору, наостанок, нах*й.
Та із використанням напрямку: “йди нагору” або “йди нах*й”.
- Нагадаємо, третій Президент України Віктор Ющенко звернувся до Путіна, побажавши йому “піти нах*й”. Водночас він назвав росіян катами, які несуть муки на українську землю.
- Україна – нація з понад тисячолітньою історією, а Київ уже був великою метрополією, коли Москва навіть не була селом. Звісно, росіяни ще можуть пробувати завоювати Україну, проте українці останніми днями показали, що не дадуть цього зробити.
- Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.