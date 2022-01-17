Канадського репера та актора Дрейка назвали найпопулярнішим виконавцем минулого року у Сполучених Штатах Америки – він домінує в музичних чартах і стрімах.

Про це повідомляє американське музичне видання HotNewHipHop.

Кожен альбом, який випускає репер Дрейк, домінує у хіт-парадах. Зовсім нещодавно його альбом Certified Lover Boy став найпопулярнішим реп-проєктом року. Це трек був випущений ще у вересні, але утримував свої позиції до кінця року.

13 січня Chart Data оголосив, що Дрейк був офіційно названий найпопулярнішим виконавцем на стрімінгових платформах у США за 2021 рік.

“@Drake був виконавцем №1 з найбільшою трансляцією у 2021 році в США з 8,6 мільярда онлайн-прослуховувань. 1 з кожного 131 прослуховування 1 трек був Дрейка”.