Про це повідомляє американське музичне видання HotNewHipHop.
Кожен альбом, який випускає репер Дрейк, домінує у хіт-парадах. Зовсім нещодавно його альбом Certified Lover Boy став найпопулярнішим реп-проєктом року. Це трек був випущений ще у вересні, але утримував свої позиції до кінця року.
13 січня Chart Data оголосив, що Дрейк був офіційно названий найпопулярнішим виконавцем на стрімінгових платформах у США за 2021 рік.
“@Drake був виконавцем №1 з найбільшою трансляцією у 2021 році в США з 8,6 мільярда онлайн-прослуховувань. 1 з кожного 131 прослуховування 1 трек був Дрейка”.
- Нагадаємо, в грудні репер Дрейк звернувся до Національної академії мистецтва та техніки грамзапису з проханням вилучити його зі списку номінантів на музичну премію “Grammy” за 2022 рік.
- Раніше стало відомо, що Каньє Вест і Дрейк мають намір допомогти Ларрі Гуверу, співзасновнику Gangster Disciples, який відбуває тюремний термін за вбивство в 1973 році.