Канадський репер Дрейк звернувся до Національної академії мистецтва та техніки грамзапису з проханням вилучити його зі списку номінантів на музичну премію "Grammy" за 2022 рік.

Про це повідомляє американський розважальний тижневик Variety.

Дрейк був одним із п’яти номінантів на найкращий реп-альбом за “Certified Lover Boy” та “Найкраще реп-виконання” за свою пісню “Way 2 Sexy” за участю Future та Young Thug.

У результаті голосування за цими двома реп-категоріями відбуватиметься лише з чотирма номінантами. Найімовірніше, тому, що період голосування вже розпочався – бюлетені “Grammy” були роздані вранці 6 грудня 2021 року.

“Я думаю, ми повинні перестати дозволяти собі щороку бути шоковані розривом між винятковою музикою та цими нагородами, і просто визнати, що те, що колись було найвищою формою визнання, може більше не мати значення для артистів, які існують зараз, і тих, хто прийде після”, – заявив репер.

Деякі джерела припускають, що рішення Дрейка пов’язане з судовими процесами через трагедію на фестивалі Astroworld у Х’юстоні минулого місяця, у якому репер брав участь.

Нагадаємо, трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пеньї, це спричинило паніку й травмування людей. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, в 11 з яких була зупинка серця. Загалом, унаслідок цієї трагедії померло 10 осіб, віком від 9 до 27 років.

Після трагедії на фестивалі Astroworld проти Тревіса Скотта та інших осіб і організацій подано низку позовів загальною сумою 750 мільйонів доларів США.