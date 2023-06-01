Журналісти "Української правди" помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазурному березі. Також там же зустріли низку колишніх політичних діячів країни.

Джерело: розслідування УП “Батальйон Монако 3”

На Лазурному березі журналістам вдалося помітити другого президента України, 84-річного Леоніда Кучму, який проживав у маєтку свого зятя, Віктора Пінчука.

Окрім цього, на Лазурному березі зустріли колишнього нардепа від партії “Батьківщина” Олександра Табалова та вже ексдепутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.

Родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра майже рік тому.

Тоді його донька – яка також є харківською депутаткою – розповіла, що її батько їде за кордон як волонтер у справах благодійного фонду. Однак вже згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.

У маєтку біля самого берега також помітили Анастасію Байбородіну – колишню дружину екснардепа від “Радикальної партії” Сергія Рибалки.

За кордоном перебував й Олександр Кацуба – ексзаступник голови правління НАК “Нафтогаз”. З Кацубою пов’язаний один із найбільших корупційних скандалів часів Януковича – купівля так званих “вишок Бойка”.

У коментарі виданню Кацуба повідомив, що виїжджав з України для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.

Ще 9 років тому у Монако втік один із найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський.

За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

У Монако він не веде публічного життя, проте журналістам вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко – з яхт-клубом, басейном, консьєржами, охороною та вертолітними майданчиками поблизу Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако. Це вдалося виявити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram.

У Монако помітили також Бориса Баума – колишнього радника ексзаступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

У Монако має нерухомість син підозрюваного у державній зраді В’ячеслава Богуслаєва – Олександр.

Співрозмовники видання повідомили, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили.