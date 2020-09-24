Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, стала власницею будівельної фірми в Москві.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми: корупція в деталях”.

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня 2020 року російська компанія “Юг Энерго” стала єдиною власницею компанії “НЗНП Инжиниринг”.

Відповідно до декларації Віктора Медведчука, “Юг Энерго” контролює його дружина Оксана Марченко. Директором фірми є Валерій Пак — колишній заступник міністра природних ресурсів Росії та ексочільник Федерального агентства з користування надрами.

ООО “НЗНП Инжиниринг” зареєстрована в Москві у квітні поточного року. Основний напрямок фірми — “діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника”, додаткові – діяльність в області архітектури, інженерні вишукування в будівництві, управління проєктами.

З серпня 2020 року “НЗНП Инжиниринг” є членом “Ассоциации проектировщиков Южного округа”, що зазначено на сайті асоціації. У територіальному об’єднанні Південний округ, до якого входить і Ростовська область, розташований завод родини Медведчука.

“Схеми” зазначають, що назва фірми співзвучна з низкою інших компаній, що належать родині Медведчука-Марченко. Це, зокрема, “НЗНП Трейд”, що видобуває нафту у Ханти-Мансійському окрузі, ТД “НЗНП”, яка займається продажем нафтопродуктів, компанія-перевізник “Югтранс-НЗНП” та АО “НЗНП” (Новошахтинський завод нафтопродуктів).