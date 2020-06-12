Про це повідомили у пресслужбі Офіса президента.

Зазначається, що Зеленська почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз вона перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

В ОПУ додали, що під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомили про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.

На питання, що зупинило, президент відповів, що це “було б уже занадто”, а потім уточнив: хтось йому підказав, що люди подумають – це піар.

“Мене б і сім’я не пробачила. Вони б сказали, що я божевільний”, – сказав Зеленський.