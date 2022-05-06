Петиція зареєстрована на Change.org.

Відповідно до американського армійського статуту, операція “extraction” передбачає транспортування морем чи повітрям військового з’єднання, яке перебуває на ворожій території.

Створена петиція передбачає запровадження режиму тиші, організацію незалежної спостережної місії для контролю цього режиму та евакуацію морем (чи суходолом) усіх цивільних та військових з “Азовсталі” на підконтрольну Україні територію чи у третю державу.

“Ви кажете, що наші хлопці – герої, але ви розумієте ціну цього героїзму? Поранені йдуть в бій тому, що більше немає кому, тилова служба вже давно виконує геть не тилові задачі. Вони не мають там померти всі, щоб раз на рік ми приспускали прапор на їх честь. Вони достойні того, щоб ви витратили свій час та допомогли їм вижити”, – наголосила Катерина Прокопенко.