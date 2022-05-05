5 травня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що новий сформований конвой ООН прямує на завод "Азовсталь" у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, які опинилися на території оточеного росіянами підприємства.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Організація Об’єднаних Націй спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) розпочали третю операцію з евакуації цивільного населення з українського портового міста Маріуполь і сталеливарного заводу “Азовсталь”.

Гутерріш зауважив, що це третя така операція з евакуації громадян з цього району.

Наразі конвой перебуває на шляху, щоб прибути на “Азовсталь” до ранку 6 травня з “надією вивезти цивільних осіб, які залишаються в цьому пеклі протягом тижнів і місяців, і повернути їх у безпечне місце”.

Перша така операція, організована ООН і Червоним Хрестом минулими вихідними, дозволила евакуювати 101 цивільного жителя з території “Азовсталі”. Колона благополучно прибула 3 травня у Запоріжжя.

За словами Гріффітса, 4 травня співробітники ООН також забезпечили супровід більш ніж 340 мирних жителів, які виїхали з різних районів Маріуполя.