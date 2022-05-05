Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Організація Об’єднаних Націй спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) розпочали третю операцію з евакуації цивільного населення з українського портового міста Маріуполь і сталеливарного заводу “Азовсталь”.
Гутерріш зауважив, що це третя така операція з евакуації громадян з цього району.
Наразі конвой перебуває на шляху, щоб прибути на “Азовсталь” до ранку 6 травня з “надією вивезти цивільних осіб, які залишаються в цьому пеклі протягом тижнів і місяців, і повернути їх у безпечне місце”.
Перша така операція, організована ООН і Червоним Хрестом минулими вихідними, дозволила евакуювати 101 цивільного жителя з території “Азовсталі”. Колона благополучно прибула 3 травня у Запоріжжя.
За словами Гріффітса, 4 травня співробітники ООН також забезпечили супровід більш ніж 340 мирних жителів, які виїхали з різних районів Маріуполя.
- Нагадаємо, 1 травня відбулась евакуація цивільних із території заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Перша група приблизно зі 100 осіб прибула на підконтрольну територію.
- Маріупольська влада отримала відеоповідомлення про фільтраційні табори в яких утримують громадян України. Такі місця описують, як “справжнє гетто для маріупольців”.
- Колишній начальник генерального штабу британської армії заявив, що 10-15% території України залишаться окупованими росіянами навіть після припинення вогню.
- Перший командир полку “Азов” Андрій Білецький розповів про оточення російськими військами Маріуполя та захоплення Херсона. Головна причина — бракує озброєння.
- Раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про варіанти завершення війни в Україні.