19 червня в Атлантичному океані зник безвісти підводний човен, на якому п’ятеро людей відправились оглядати уламки "Титаніка". Жінка одного з них є родичкою двох людей, які загинули в катастрофі на “Титаніку” у 1912 році.

Джерело: New York Post



Дружина зниклого пілота, який прямував до уламків “Титаніка” є родичкою людей, які загинули на кораблі в 1912 році // 2 фото

Дружина Стоктона Раша, засновника приватної дослідницької та туристичної компанії OceanGate, який керував підводним човном, походить від двох багатих пасажирів першого класу, які загинули під час затоплення корабля в 1912 році.

Венді Раш є праправнучкою Айсадора Страуса та Іди Страус, які були одними з найбагатших пасажирів нещасливої ​​трансатлантичної подорожі “Титаніка”.

Ті, хто вижили в катастрофі, повідомили, що бачили, як Іда Страус відмовилася від місця в рятувальній шлюпці, оскільки екіпаж намагався врятувати лише жінок і дітей на борту. Проте вона вирішила залишитися зі своїм чоловіком.

Подружжя стояло, взявшись під руки, на палубі Титаніка, який занурювався в крижану воду.

Їхня трагічна історія кохання була зображена у вигаданій версії трагедії Джеймса Кемерона 1997 року “Титанік”.