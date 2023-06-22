Джерело: New York Post
Дружина зниклого пілота, який прямував до уламків “Титаніка” є родичкою людей, які загинули на кораблі в 1912 році // 2 фото
Дружина Стоктона Раша, засновника приватної дослідницької та туристичної компанії OceanGate, який керував підводним човном, походить від двох багатих пасажирів першого класу, які загинули під час затоплення корабля в 1912 році.
Венді Раш є праправнучкою Айсадора Страуса та Іди Страус, які були одними з найбагатших пасажирів нещасливої трансатлантичної подорожі “Титаніка”.
Ті, хто вижили в катастрофі, повідомили, що бачили, як Іда Страус відмовилася від місця в рятувальній шлюпці, оскільки екіпаж намагався врятувати лише жінок і дітей на борту. Проте вона вирішила залишитися зі своїм чоловіком.
Подружжя стояло, взявшись під руки, на палубі Титаніка, який занурювався в крижану воду.
Їхня трагічна історія кохання була зображена у вигаданій версії трагедії Джеймса Кемерона 1997 року “Титанік”.
- 19 червня в Атлантичному океані зник безвісти підводний човен, котрий використовували для огляду уламків “Титаніка”. Через два дні пошукових робіт вдалося дізнатися, хто перебуває на борту.
- 21 червня рятувальники почули підводні шуми та намагаються знайти людей, оскільки у тих залишилось кисню ще приблизно на 24 години.