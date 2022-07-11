Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
10 липня російська артилерія продовжувала обстріли північного Донбасу, але, на думку розвідки, без істотного просування.
Разом з тим, тиск українських військ на лінію оборони РФ на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не завершився територіальними здобутками.
Наприкінці червня російськомовне медіаагентство з Далекосхідного Байкалу опублікувало відео, на якому дружини бійців 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу прямо звертаються до місцевого політика з проханням відпустити їхніх чоловіків, аби ті повернулися додому зі служби в Україні. Одна жінка розповіла, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЕМД “психічно і фізично виснажений”, оскільки з моменту початку “спеціалізованої операції” 24 лютого 2022 року несуть активну бойову службу. Відсутність перерв у напружених бойових умовах є, ймовірно, однією з найнебезпечніших кадрових проблем російської армії.
- Розпочалася сто тридцять восьма доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує свої спроби захопити схід України. Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась.
- Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що РФ зараз зазнає втрат історичного масштабу: протягом останніх десятиліть ще ніде російських окупантів не нищили так, як на Луганщині.
- Україна накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю, щоб повернути свою південну територію від РФ. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території, які є життєво важливими для економіки країни.