Згідно з інформацією дружин окупантів, принаймні деякі військові ЗС РФ психічно та фізично виснажені, оскільки без жодного відпочинку з 24 лютого ведуть постійні бої в Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

10 липня російська артилерія продовжувала обстріли північного Донбасу, але, на думку розвідки, без істотного просування.

Разом з тим, тиск українських військ на лінію оборони РФ на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не завершився територіальними здобутками.

Наприкінці червня російськомовне медіаагентство з Далекосхідного Байкалу опублікувало відео, на якому дружини бійців 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу прямо звертаються до місцевого політика з проханням відпустити їхніх чоловіків, аби ті повернулися додому зі служби в Україні. Одна жінка розповіла, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЕМД “психічно і фізично виснажений”, оскільки з моменту початку “спеціалізованої операції” 24 лютого 2022 року несуть активну бойову службу. Відсутність перерв у напружених бойових умовах є, ймовірно, однією з найнебезпечніших кадрових проблем російської армії.