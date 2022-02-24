Наразі пік загострення оперативної обстановки спостерігається у місті Умань. Однак Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вже ліквідувала низку пожеж на Черкащині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram.

Відомо, що о 10:05 на вулиці Дерев`янка виникла пожежа у складському приміщенні зі зберігання готової продукції – пластикових виробів. Площа пожежі становила близько 3000 метрів квадратних. На місці події працювали два відділення пожежно-рятувальної частини, автодрабина та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-Л. Пожежу ліквідували.

Також о 10:45 на вулиці Вінницьке шосе, поблизу села Розсішки, внаслідок потрапляння снаряду виникла пожежна у складському приміщенні одного із підприємств. Там площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано об 11:25. Водночас рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення на вулиці Привокзальній.

Наразі триває ліквідація пожежі в складському приміщенні з автомобільними товарами. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів.