Про це повідомляється в розслідуванні видання “Слідство.інфо“.
Уточнюється, що на момент подачі документів на румунське громадянство Дубінський працював журналістом.
У розпорядження розслідувачів потрапили копії паспортів Дубінського, його свідоцтва про народження, а також персональний номер, який був присвоєний йому Національним агентством з питань румунського громадянства.
За інформацією журналістів, Дубінський користувався послугами спеціалізованої фірми в Чернівцях. У фірмі розслідувачам розповіли, що сьогодні румунське громадянство можна оформити приблизно за 5-6 тисяч євро, при цьому не маючи навіть румунських коренів (як формально вимагає румунське законодавство).
При цьому розслідувачам невідомо, чи була завершена процедура надання Дубінському румунського громадянства.
Також наголошується, що сам Дубінський не підтвердив, що подавав заяву на румунський паспорт, а також заявив, що у нього немає іноземного громадянства, хоча він “має на це право”.
- Раніше народний депутат Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказусі” після розслідування про 24 квартири, 70 соток землі, два будинки й 17 автомобілів “слуги народу”. Розслідування викликало великий резонанс у медіа та суспільстві. #Букви зібрали інформацію про нардепа від президентської партії.
- У січні повідомлялося, що з початку депутатства Олександр Дубінський поповнив свій парк автомобілів ще чотирма елітними машинами. Згодом нардеп заявив, що його сім’я має намір продати частину своїх автомобілів і віддати гроші на благодійність.