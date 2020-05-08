Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Дубінський в 2017 році подавав документи на оформлення румунського громадянства.

Про це повідомляється в розслідуванні видання “Слідство.інфо“.

Уточнюється, що на момент подачі документів на румунське громадянство Дубінський працював журналістом.

У розпорядження розслідувачів потрапили копії паспортів Дубінського, його свідоцтва про народження, а також персональний номер, який був присвоєний йому Національним агентством з питань румунського громадянства.

За інформацією журналістів, Дубінський користувався послугами спеціалізованої фірми в Чернівцях. У фірмі розслідувачам розповіли, що сьогодні румунське громадянство можна оформити приблизно за 5-6 тисяч євро, при цьому не маючи навіть румунських коренів (як формально вимагає румунське законодавство).

При цьому розслідувачам невідомо, чи була завершена процедура надання Дубінському румунського громадянства.

Також наголошується, що сам Дубінський не підтвердив, що подавав заяву на румунський паспорт, а також заявив, що у нього немає іноземного громадянства, хоча він “має на це право”.