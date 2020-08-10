Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський звинуватив нардепа від "Опозиційної платформи - "За життя" Вадима Рабіновича у крадіжці посту про протести в Білорусі.

Про це Дубінський написав у своєму Telegram-каналі.

Так, Дубінський та Рабінович на своїх сторінках в Facebook опублікували однакові повідомлення щодо протестів в Білорусі після президентських виборів

“У чому урок Білорусі для української влади? Вулицю не треба боятися, а на спроби беззаконня – відповідати законом. Який повинен бути один для всіх, без виборчого і сопливого поділу активістів на тих, хто може вбивати, і на тих, хто може грабувати. І тоді можна зберегти свою країну”, – йдеться в повідомленні.

Через годину після публікації Дубінського на сторінці Рабіновича з’явився пост з таким же текстом. Через дві години Рабінович дописав до своєї заяви підпис “З мережі”.

Пізніше Дубінський звинуватив Рабіновича у крадіжці тексту.

“Вадим Рабінович вкрав мій ранковий пост про Білорусь без посилання на авторство. Прошу його вказати і надалі дотримуватися авторських прав”, – зазначив “слуга народу”.

Рабінович в свою в чергу назвав Дубінського “ябєдою”.

“Поширення розумних думок – це наша работа. Я був впевнений, що мій пост Вас порадує. Ми ж за ідею. Але дізнавшись, що вас це зачепило, я додав: з мережі. Якщо ви себе мережею не вважаєте, то можу поставити ваше прізвище. Хочете: можу взагалі завжди на вас посилатися. І останнє: а ви, виявлетеся – ябєда!” – відповів нардеп від “ОПЗЖ”.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.