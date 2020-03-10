Президент Польщі Анджей Дуда несподівано передумав і відмовився від своїх слів про можливість підписання закону про громадянські партнерства. Зате висловився в підтримку посилення законодавства щодо абортів.

Про це пише польське видання Gazeta.pl.

Дуда категорично заявив, що, поки він буде президентом, він не допустить, щоб в Польщі були легалізовані цивільні партнерства або одностатеві шлюби.

“Шлюб – це союз жінки та чоловіка. І таку сім’ю має підтримувати польська держава. (…) Нічого іншого в шлюбі бути не може, і нічого подібного шлюбу”, – зазначив він, додавши, що поки він буде президентом, то “абсолютно ніяких змін в цій сфері станеться”.

Дуда також підкреслив, що “виступає за життя” і підпише закон, що посилює обмеження на аборти.

“Я ніколи не приховував цього і завжди заявляв про це. Я сказав, що якщо до мене потрапить закон, що забороняє аборти з євгенічних причин, який розумно обмежує можливість здійснення абортів, то я такий закон неодмінно підпишу”, – сказав він.

Слід зазначити, що на початку лютого Дуда заявив, що розглянув би підписання закону про реєстрацію партнерства для одностатевих пар.

“Якщо мова йде про статус близької людини, що полегшує такі питання, як взаємна підтримка, турбота, можливість дізнатися про стан здоров’я, то як президент, підписання такого закону я всерйоз розгляну, – зазначив він. – Тим більше що такий закон торкнеться всіх, хто живе в неформальних стосунках”.

10 травня в Польщі відбудуться президентські вибори. За крісло глави держави боротимуться понад 20 кандидатів. Лідером перегонів, згідно з опитуваннями, є діючий президент Анджей Дуда. Ймовірніше в другому турі він зустрінеться з представником опозиційної “Громадянської коаліції” Малгожата Кідава-Блонської, яка виступає за громадянські партнерства. Шанс потрапити до другого туру є і у лідера коаліції лівих сил Роберта Бедроня – євродепутата та відкритого гея.

У серпні 2019 року соцопитування агенства IPSOS показав, що більше 60% поляків підтримують введення громадянських партнерств, близько 40% виступили на підтримку повноцінних шлюбів для одностатевих пар.