Про це повідомило “Польське радіо”.
Уточнюється, що за інформацією після обробки 99,97% виборчих протоколів, чинний президент Польщі Анджей Дуда набрав 51,21% голосів.
У свою чергу кандидат від опозиції Рафал Тшасковський отримав голоси 48,79% виборців.
При цьому повідомляють, що явка на президентських виборах в Польщі склала 68,12%, що є рекордом.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дуду із перемогою на своїй сторінці в Twitter.
“Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці”, – написав Зеленський.
- Нагадаємо, у першому турі президентських виборів в Польщі виграв нинішній державний лідер Анджей Дуда.
- Відповідно до соцопитування служби Pollster для програми “Wiadomości” польського телеканалу TVP1, більшість поляків віддає перемогу на виборах президента нинішньому державному лідеру Анджею Дуді.