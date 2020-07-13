Про це повідомило “Польське радіо”.

Уточнюється, що за інформацією після обробки 99,97% виборчих протоколів, чинний президент Польщі Анджей Дуда набрав 51,21% голосів.

У свою чергу кандидат від опозиції Рафал Тшасковський отримав голоси 48,79% виборців.

При цьому повідомляють, що явка на президентських виборах в Польщі склала 68,12%, що є рекордом.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дуду із перемогою на своїй сторінці в Twitter.

“Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці”, – написав Зеленський.