Про це повідомляє польський телеканал TVN24.
Після обробки 100% електронних протоколів, нинішній президент Польщі лідирує з результатом 43,5% голосів.
На другій позиції опозиціонер, кандидат від “Громадянської платформи”, мер Варшави Рафал Тшасковський. У нього 30,46% голосів.
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На третьому місці антисистемний кандидат Шимон Головня. У нього 13,87%.
При цьому, згідно з даними екзит-полу, оприлюдненими після голосування, за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковського – 30,4%, за Головню – 13,3%.
Варто зазначити, що явка виборців склала 64,51%.
Другий тур президентських виборів в Польщі відбудеться через два тижні.
- Президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, перенесли через епідемію коронавірусу.
- Раніше ряд колишніх президентів і прем’єрів Польщі у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на майбутніх президентських виборах, і закликали громадян вчинити так само. Політики зазначали, що вважають “псевдовиборами” призначені на 10 травня президентські вибори в тій формі, в якій вони заплановані (голосування поштою).