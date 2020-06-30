У першому турі президентських виборів в Польщі виграв нинішній державний лідер Анджей Дуда.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Після обробки 100% електронних протоколів, нинішній президент Польщі лідирує з результатом 43,5% голосів.

На другій позиції опозиціонер, кандидат від “Громадянської платформи”, мер Варшави Рафал Тшасковський. У нього 30,46% голосів.

На третьому місці антисистемний кандидат Шимон Головня. У нього 13,87%.

При цьому, згідно з даними екзит-полу, оприлюдненими після голосування, за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковського – 30,4%, за Головню – 13,3%.

Варто зазначити, що явка виборців склала 64,51%.

Другий тур президентських виборів в Польщі відбудеться через два тижні.