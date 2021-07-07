В середу, 7 липня, Угорщина відновила пропуск осіб і транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" і "Барабаш".

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

“Сьогодні вранці, 7 липня, угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску “Лонья” та “Барабаш”, – йдеться в повідомленні.

Громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, закликали врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску “Косино – Барабаш” з 8:00 до 20:00 (за київським часом) та в пункті пропуску “Дзвінкове – Лонья” з 8:00 до 19:00 (за київським часом).

Нагадаємо, 2 липня Угорщина закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною.