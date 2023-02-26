На 73-му щорічному Берлінському міжнародному кінофестивалі два українські фільми отримали нагороди. Обидві стрічки розповідають про російсько-українську війну.

Про це повідомила пресслужба ДержКіно України.

Один з фільмів, якому надали нагороду, має назву “Це побачення”. Короткометражна стрічка режисерки Надії Парфан отримала спеціальну відзнаку Міжнародного журі. У кінострічці розповідається про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але наперекір цьому життя не припиняється.

Журі порівняли кіноісторію з однойменним короткометражним фільмом французького режисера Клода Лелуша.

“Режисерові вдається визволити фарсовий короткометражний фільм 1976 року і перетворити його на щось складніше, де нагальність має причини; це пов’язано з війною, а не з примхою мачо, тим більше, що український солдат у відпустці – сама жінка”, – сказало журі.

Іншим фільмом, який отримав нагороду, стала українсько-німецька документальна стрічка Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі “Прокидаючись у тиші”. Її визнали найкращим короткометражним фільмом у програмі Generation Kplus. За картину автори отримали 2 500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У кінокартині розповідається про війну очима українок та дітей, які через російський напад вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

“Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення”, – розповіли на кінофестивалі.