Мутований штам Omicron призвів до серйозного зниження здатності вакцини захищати нас від зараження коронавірусом, “бустерна” доза цих же вакцин може змінити ситуацію.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю ВВС Україна.

Це стосується як Pfizer, так і Oxford-AstraZeneca, попереджають британські науковці.

На щастя для нас, у той час, як вміст шприца може бути ідентичним, для імунної системи бустер — це не просто додавання чогось такого самого.

Захист, який ви отримуєте після третьої дози, є ширшим і таким, що запам’ятовується більше, ніж усе те, що ви мали досі, пояснює Джеймс Галлахер, кореспондент BBC з питань здоров’я та науки.

“Імунна система отримує багатші знання та розуміння самого вірусу”, – говорить професор Джонатан Болл, вірусолог із Ноттінгемського університету. Він каже, що попри всі розмови про підлі витівки Omicron, добре натренована імунна система є “неймовірно складним та ворожим середовищем” для самого вірусу та його штамів.

Низка лабораторних досліджень та дані з реального світу показали, що нейтралізуючі антитіла, які з’являються у вас після двох доз вакцини проти ковіду, значно менш ефективні проти Omicron.

Професор Денні Альтман, імунолог з Імперського коледжу Лондона, каже, що в результаті ви залишаєтесь з “абсолютним нулем” та стаєте “легкою мішенню для інфекції”. Кожна доза вакцини запускає черговий раунд еволюції антитіл в імунній системі. Вона розшукує кращі антитіла, що міцніше прикріплюються до вірусу. Поступово вони стають більш “зрілими”.

Наступні раунди вакцинації також призведуть до того, що імунна система буде розширювати свій арсенал антитіл, оскільки буде знаходити нові способи атакувати вірус.