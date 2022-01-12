З 3 по 9 січня у світі зафіксували рекордне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом - 15 154 666. Найвищий приріст - у регіонах Південно-Східної Азії (418%).

Про це повідомляє щотижневий епідеміологічний бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Усі регіони повідомили про зростання нових випадків COVID-19 за тиждень. Винятком є лише Африканський регіон, де було зафіксовано зниження на 11%.

Найвищий приріст нових захворювань фахівці зафіксували у регіонах Південно-Східної Азії (418%), західної частини Тихого океану (122%), регіоні Східного Середземномор’я (86%). У Північній та Південній Америці приріст склав 78%, у Європі – 31%.

Кількість летальних випадків залишається на тому ж високому рівні, що тижнем раніше: найбільше смертей за тиждень зафіксовано в Африканському регіоні (84%) та Північній і Південній Америці (26%).

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулий тиждень зареєстровано в США (4 610 359; зростання на 73%), Франції (1 597 203; зростання на 46%), Італії (1 014 358; збільшення на 57%) та Індії (638 872; зростання на 524%).

Як повідомляє Національна академія наук України (НААН), в Україні теж починається чергова хвиля захворюваності.

Вчені повідомили, що кількість тестів на коронавірус із позитивним результатом зросла майже на 40%, у порівнянні із кінцем грудня минулого року.

“Україна, загалом, має ті ж тенденції, що й країни східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі”, – стверджують в НААН.

Вчені вважають, що оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії.

“Згідно з даними про заразність штаму Omicron та епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії”, – зазначили у НААН.