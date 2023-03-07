Дві канадські фірми потрапили до списку санкцій США через військову підтримку Росії

Про це повідомило Reuters.

До переліку потрапили канадські компанії Cpunto Inc і Electronic Network Inc з Монреалю. Вони займаються розповсюдженням електроніки.

Зазначено, що компанії вчинили дії, що суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Через це вони підпадають під дію експортних обмежень США.

Нещодавно уряд США закликав компанії забезпечити дотримання пов’язаних з Росією санкцій. Фірми попередили, що невиконання вимоги може призвести до судового переслідування чи примусових дій.

“Дві компанії, які потрапили під санкції, були ідентифіковані як частина глобальних зусиль по підтримці Росії”, — заявили в агентстві прикордонних служб Канади.