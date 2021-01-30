Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила довгий перелік (лонґ-лист) номінантів на "Оскар-2021" у кількох номінаціях. До списку потрапили і дві українські стрічки.

Про це свідчать дані на сайті премії. Крім того, про це поінформували в Державному агентстві України з питань кіно.

Так, у категорії “Best International Feature” (“Найкращий міжнародний художній фільм” представлена стрічка “Атлантида” (“Atlantis”) режисера Валентина Васяновича.

У вересні минулого року цей фільм став національним претендентом на премію “Оскар” від України.

Світова прем’єра “Атлантиди” відбулася на Венеційському кінофестивалі в секції “Горизонти”. Тоді картина отримала історичну для України перемогу у зазначеній секції.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. За сюжетом окупований Донбас повернуто до складу України, але його території визнані непридатними для проживання. Сергій, солдат-ветеран, який страждає посттравматичним стресовим розладом, після припинення роботи заводу вирішує приєднатися до волонтерської групи, що проводить ексгумацію тіл жертв війни. Ця місія дозволяє йому впоратися зі своєю нездатністю адаптуватися до нової реальності.

Він знайомиться з Катею і, працюючи з нею, починає вірити, що можливе краще майбутнє. На тлі спустошення народжується нове кохання.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці: колишній розвідник, волонтер благодійного фонду “Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк.

Зйомки фільму проходили у Маріуполі та Києві.

Всього Американською кіноакадемією до категорії “Best International Feature” включено фільми з 93-х країн світу.

Водночас у категорії “Best Documentary Feature” (“Кращий документальний повнометражний фільм”) представлена українська документальна стрічка Ірини Цілик “Земля блакитна, ніби апельсин”.

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі “Санденс”, де картина отримала премію за найкращу режисуру у категорії світового документального кіно.

Стрічка розповідає про сім’ю, яка живе в “червоній зоні” Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. І, попри всі труднощі, родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Режисером та автором сценарію є Ірина Цілик. Ця картина є її повнометражним дебютом.

У переліку повнометражних документальних фільмів, які претендують на “Оскар”, представлено 238 картин.

Короткі списки із 15 фільмів за кожною категорією будуть оголошені 9 лютого 2021 року.

Номінантів на премію “Оскар” оголосять 15 березня 2021 року.

93-я церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі (США).