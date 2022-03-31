Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що сьогодні російські окупанти завдали удару по одній із військових частин області.

Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, ракетного удару по військовій частині армія окупантів завдала вранці 31 березня.

Унаслідок ворожих дій знищено адміністративну будівлю та склад із пальним.

Окрім цього, на місці загинуло двоє людей, а ще п’ятеро отримали поранення. постраждалих шпиталізували.

Наразі на місці удару працюють рятувальні служби, які гасять пожежу.