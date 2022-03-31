Про це йдеться у дописі Валентина Резніченка у Facebook.
За даними очільника Дніпропетровської ОВА, ракетного удару по військовій частині армія окупантів завдала вранці 31 березня.
Унаслідок ворожих дій знищено адміністративну будівлю та склад із пальним.
Окрім цього, на місці загинуло двоє людей, а ще п’ятеро отримали поранення. постраждалих шпиталізували.
Наразі на місці удару працюють рятувальні служби, які гасять пожежу.
- Нагадаємо, що напередодні, 30 березня, окупанти із РФ обстріляли Дніпропетровщину: у Дніпрі дві ракети знищили нафтобазу, у Новомосковську постраждав завод.
- Також відомо, що зранку 12 березня у Дніпрі знову було чутно звуки вибухів. За попередніми даними мера міста Бориса Філатова, цього разу обійшлось без жертв.