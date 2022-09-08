Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, про підозри повідомлено капітанам суден “Матрос Кошка” та “Амур-2501”. Вони під російськими прапорами здійснили шість незаконних заходів та виходів з закритого Севастопольського морського торговельного порту.
Капітани забезпечували завантаження суден зерном. Продукцію викрадали російські військові з тимчасово окупованих територій України.
Підозрювані усвідомлювали протиправність своїх дій, тому періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему “AIS”. Ще вони вносили фіктивні відомості щодо курсу суден. Росіяни вказували, що прямували нібито в порти РФ, а не в закриті порти Криму.
Підозрюваним інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).
- Росіяни викрали секретарку Каховської міської ради Ірину Гончарову та її чоловіка у Херсонській області.
- Служба безпеки України затримала чергового коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Миколаєві.