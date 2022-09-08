Повідомлено про підозри ще двом капітанам російських суден. Особи брали участь у незаконному вивезенні українського зерна з Криму до третіх країн.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, про підозри повідомлено капітанам суден “Матрос Кошка” та “Амур-2501”. Вони під російськими прапорами здійснили шість незаконних заходів та виходів з закритого Севастопольського морського торговельного порту.

Капітани забезпечували завантаження суден зерном. Продукцію викрадали російські військові з тимчасово окупованих територій України.

Підозрювані усвідомлювали протиправність своїх дій, тому періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему “AIS”. Ще вони вносили фіктивні відомості щодо курсу суден. Росіяни вказували, що прямували нібито в порти РФ, а не в закриті порти Криму.

Підозрюваним інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).