Гурт HANUMIKE спільно з акторкою серіалу "Папік" Дашею Петрожицькою презентували пісню про жінок-військових "Дика Дичка". Проте українців обурили рядки пісні, де мовиться про те, що "не виходить з голови піксельна спідничка".

Відповідний відеоролик на пісню “Дика Дичка” з’явився на YouTube-каналі HANUMIKE.

22 березня гурт HANUMIKE, до якого входять Руслан Ханумак та Майк Нова, презентували пісню “Дика дичка”. Музиканти пояснили, що ця пісня – про палке кохання в сучасних українських реаліях.

“Кохання справжнього патріота до гарячої, примхливої і нестримної козачки, яка боронить рідну країну, відкинувши всі сентименти, чим ще більше манить до себе”, – йдеться в описі під відеороликом.

Натомість суспільство розкритикувало деякі рядки з пісні, зокрема “Дика дичка, дика дичка, не виходить з голови піксельна спідничка”, “Ти у полі у Херсоні, де стріляють як в Warzoni. Мій незламний бетер без соляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш, я не знаю”.

Відтак у коментарях під відеороликом користувачі розкритикували текст пісні та кліп, зокрема українців обурили кадри з танцями дівчат у військовій формі, а також використання техніки як декорацій. Проте варто зазначити, що в кінці кліпу з’явилися справжні жінки-військові, а також у відеоролику згадали кількість жінок-військових у лавах ЗСУ.

Одна з користуваччок під публікацією відео в YouTube написала: “Я сьогодні проводила родичів померлого військового в морг і я ледь стримала сльози, а у деяких недоспіваків підіймається рука “ригати такими шедеврами”.

Ще один користувач зазначив, що йому дуже соромно за таку творчість : “Ну капець, це жах. Дуже соромно за таку творчість. Дівчата гинуть, втрачають кінцівки…, а ви – спідничка”.

Один зі користувачів зробив зауваження щодо недоречності використання військової техніки як декорацій: “5 хвилин тому переглядаю репортаж “Громадського”, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову, а тут три броньовика для зйомок дикої дички”.

Також були й інші негативні коментарі, де українці аргументували своє невдоволення піснею.

Згодом – після обурення та критики з боку українців щодо пісні “Дика Дичка” – її автор Руслан Ханумак заявив, що завершує музичну кар’єру.

“Я не буду йти проти народу. Тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще пів року тому, коли я починав музичну кар’єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці та я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак”, – сказав Ханумак у відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.