За інформацією вчених Норвегії, дим від сотень лісових пожеж які вирують у Канаді, вже дійшов до цієї європейської країни.

Джерело: CNN

За останні кілька днів стовпи диму простягнулися від Канади через Гренландію, Ісландію та потрапили до Норвегії.

Вчені з Інституту досліджень клімату та навколишнього середовища в Норвегії (NILU) змогли виявити збільшення диму за допомогою дуже чутливих інструментів, а потім підтвердити його походження за допомогою прогнозного моделювання.

Люди в Норвегії можуть відчувати запах і навіть помічати дим як легкий серпанок, але, на відміну від тих частин США, де спостерігалося небезпечне забруднення , вони не повинні відчувати жодного впливу на здоров’я, сказав Ніколаос Евангеліу, старший науковий співробітник NILU.

“Пожежі, що поширюються з таких великих відстаней, прибувають дуже розведеними”, — сказав він у коментарі CNN.

Очікується, що найближчими днями шлейф пошириться на всю Європу, але навряд чи люди зможуть відчути або помітити дим, сказав Евангеліу.

Дим лісової пожежі незвично поширюється на великі відстані.

“Дим від лісових пожеж, таких як ті, що відбуваються в Канаді, впорскується на великій висоті, таким чином залишаючись в атмосфері довше та здатним поширюватися на великі відстані”, – сказав він.

У 2020 році дим від рекордних лісових пожеж у Каліфорнії було виявлено на Шпіцбергені, норвезькому архіпелазі, розташованому глибоко за Полярним колом.

Дим негативно впливає на клімат. Дим лісової пожежі, що рухається над Арктикою, утворює сажу на снігу та льоду, затемнюючи білу поверхню, що дозволяє їй поглинати більше тепла. Це, своєю чергою, прискорює потепління Арктики .

Арктика вже нагрівається приблизно в чотири рази швидше, ніж решта світу, що має глобальні наслідки, включаючи вплив на екстремальні погодні явища, такі як спека, лісові пожежі та повені.

Очікується, що рівень сажі, що надходить від лісових пожеж у Канаді, не матиме прямого впливу на танення в Арктиці, оскільки він надто розбавлений, сказав Евангеліу. Але занепокоєння полягає в тому, що якщо пожежі у високих широтах збільшаться, що відбувалося протягом останніх кількох десятиліть і, за прогнозами, буде відбуватися й надалі, тоді утворюватиметься більше сажі, додав він.

Із загостренням кліматичної кризи очікується, що сезони лісових пожеж посиляться , особливо через те, що посухи та спека стають більш поширеними та сильнішими.