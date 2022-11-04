Кабінет міністрів України схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування документів про освіту в застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Документ про освіту можна буде сформувати у “Дії”. Такі “єДокументи” використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через повномасштабну війну або з інших причин.

“Погоджене з Мінреінтеграції рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування “єДокумента” про освіту сьогодні ухвалено на засіданні Кабміну”, – розповіли у відомстві.

А також додали, що впровадження вказаної ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в “Дії” документи: про базову середню освіту; про повну загальну середню освіту; про професійну (професійно-технічну освіту); про фахову передвищу освіту, а також про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування “єДокумента” та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.

Також у застосунку “Дія” відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.

“Наша команда вже працює над експериментальною послугою – документом про освіту. Завдяки їй кожен українець зможе отримати доступ до своїх дипломів та атестатів про освіту, дані яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти”, – розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України.