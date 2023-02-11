Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.

Про це вона заявила у коментарі “Українському радіо”.

Елла Лібанова зазначила, що найбільше довіряє даним Держприкордонслужби згідно з якими через західні кордони та кордон з Молдовою сальдо становить близько 2 млн осіб.

“Тому начебто катастрофи немає, але насправді 70 % жінок, які втекли від війни, мають вищу освіту. Це жінки, спроможні адаптуватися на новому місці. Щобільше, вони не розраховують на чиюсь допомогу”, — зазначила Лібанова.

Крім того, вона пояснила, що діти, які виїхали з матерями, вже рік відвідують або дошкільні заклади, або вчаться в школах чи університетах. За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень, в багатьох випадках в цих жінок вже є нове місце роботи, а вдома чекає зруйноване житло, їм немає куди повертатися до України.

“Тому навіть якщо ці 2 млн додаткових українських людей, які перебувають за кордоном, це всі, хто виїхав, це все одно величезна втрата для України”, — зауважила Лібанова.

Вона додала, що скептично ставиться до даних соціологічних опитувань, за якими близько 90 % вимушених емігрантів прагнуть повернення в Україну.

Лібанова переконана, що наше суспільство зараз переживає безпрецедентну хвилю патріотизму, через яку складно навіть самому собі зізнатися, що людина залишиться жити за кордоном: “Не варто мріяти про нездійсненне: 90 % біженців з України не повернеться”.