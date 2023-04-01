За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден відхилив запрошення на коронацію Чарльза III, яка відбудеться вже 6 травня.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерел, очікується, що Байден не приєднається до десятків глав держав на коронації 6 травня. Замість Байдена на заході буде присутня його делегація.

США не хочуть, аби відмова Байдена була сприйнята як зневага до короля Великої Британії, а тому на коронацію планують відправити когось з високопосадовців. Одна із ймовірних кандидаток – перша леді США Джилл Байден.

У заході візьмуть участь глави держав з усього світу, зокрема з Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако. Там будуть усі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Мецола та Шарль Мішель.

Хумза Юсаф, новообраний перший міністр Шотландії, заявив, що візьме участь, попри те, що він є визнаним республіканцем. Однак він також прийняв запрошення виступити на мітингу за незалежність у Глазго того ж дня.

Король цього тижня здійснив свій перший державний візит як монарх, подорожуючи до Німеччини після того, як плани також відвідати Францію були скасовані на тлі широких протестів проти пенсійних реформ президента Франції Емманюеля Макрона.

Дама Карен Пірс, посол Великої Британії в США, і помічники Букінгемського палацу, як відомо, провели “сердечні та дипломатичні” переговори з Білим домом про коронацію, і їм було повідомлено, що Байден, який був присутній на похоронах покійної королеви, вже має інші зобов’язання.

Президент США планує відвідати Північну Ірландію в квітні на заході з нагоди 25-ї річниці Угоди Страсної п’ятниці, і, як вважають, він готується оголосити про свій намір переобратися на президентських виборах у 2024 році.

Ввечері 31 березня джерела, близькі до Байдена, наполягали, що його стосунки з королем були “міцними”, а Лондон і Вашингтон намагалися применшити будь-які припущення про загрозу “особливим стосункам”. Він може зустрітися з королем у Північній Ірландії під час свого півтора денного візиту 11 квітня.

Однак Боб Сілі, депутат від Консервативної партії у спеціальному комітеті із закордонних справ, заявив, що Білий дім прийняв “дурне рішення” та закликав Байдена переглянути свій графік.

“Це здається досить помилковим. Це подія, яка трапляється раз у житті, і можна було подумати, що він повинен приїхати, тому що він глава держави. Якби я був президентом Сполучених Штатів, я б прийшов на коронацію короля Англії – тут немає двох варіантів. Це просто здається дурним рішенням”, – сказав він.

Водночас Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету з питань оборони, сказав: “Хоча ми сподіваємося, що Джо Байдена запросять, немає історичного протоколу для президента США бути присутнім на королівських коронаціях, тому нам не слід занадто багато думати про будь-яку відсутність. Америка буде представлена, і вона буде говорити, кого вирішить послати президент”.

Білий дім повідомив представникам Великої Британії, що Байден має намір надіслати делегацію, але він ще не надіслав офіційної відповіді до Букінгемського палацу.

Одне джерело, близьке до обговорень, повідомило, що “можливо, ще тривають певні зусилля, щоб побачити, чи вдасться переконати Байдена приїхати на коронацію”.