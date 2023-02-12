Про це сповіщає Reuters.
За словами пресслужби Букінгемського палацу, на емблемі зображено флору всіх чотирьох націй, що входять до Сполученого Королівства: троянду Англії, осот Шотландії, нарцис Уельсу та трилисник Північної Ірландії, що було даниною любові Чарльза до природи.
Зазначено, що дизайн емблеми був розроблений з використанням червоного, білого та синього кольорів прапора Союзу.
“Дизайн був натхненний любов’ю короля Чарльза до планети, природи та його глибокою турботою про навколишнє середовище. – сказав дизайнер Джоні Айв. – Емблема говорить про щасливий оптимізм весни та знаменує початок нової ери для Сполученого Королівства”.
Повідомляється, що Чарльз автоматично став королем 15 королівств, включаючи Канаду, Нову Зеландію та Австралію, після смерті його матері, королеви Єлизавети у вересні. Офіційна коронація відбудеться 6 травня у лондонському Вестмінстерському абатстві відповідно до традиції.
Також додається, що разом із богослужінням відбудуться святкування, включаючи традиційні ходи, музичний концерт у Віндзорському замку, вуличні вечірки та світлові шоу.
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