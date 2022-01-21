Про це повідомляє BoxingNews24.

“Я все ще вважаю, що ми рухаємося до боїв Джошуа – Усик та Ф’юрі – Уайт. Але є люди, які хочуть побачити бій між Ф’юрі та Усиком. Вони готові заплатити багато грошей”, – заявив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн .

У Лондоні український чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик переміг британського боксера – професіонала Ентоні Джошуа і здобув чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF.