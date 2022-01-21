Про це повідомляє BoxingNews24.

“Я все ще вважаю, що ми рухаємося до боїв Джошуа – Усик та Ф’юрі – Уайт. Але є люди, які хочуть побачити бій між Ф’юрі та Усиком. Вони готові заплатити багато грошей”, – заявив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн .

У Лондоні український чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик переміг британського боксера – професіонала Ентоні Джошуа і здобув чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF.

“У наступному бою я переможу його і заберу у нього ці пояси”, – сказав Джошуа про своє бажання повернути свої титули в Усика.

https://www.boxingnews24.com/2022/01/anthony-joshua-says-hes-going-take-oleksandr-usyks-titles-away-from-him/

Однак, схоже, що британський боксер не серйозно ставиться до зустрічі з Усиком. Джошуа згоден на відмову від угоди, щоб дозволити Тайсону Ф’юрі зустрітися з Олександром Усиком замість нього.

Щоб відбувся бій Джошуа – Усик,  Ділліану Уайту потрібно буде заплатити 5 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вивести Тайсона Ф’юрі з цього бою, аби Джошуа міг протистояти Усику у чемпіонаті.

  • Нагадаємо,  що український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) переміг ганця Річарда Коммі (30-3, 27 КО) одноголосним рішенням суддів.
  • Також, 2 грудня повідомлялося, що британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.