Про це повідомляє BoxingNews24.
“Я все ще вважаю, що ми рухаємося до боїв Джошуа – Усик та Ф’юрі – Уайт. Але є люди, які хочуть побачити бій між Ф’юрі та Усиком. Вони готові заплатити багато грошей”, – заявив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн .
У Лондоні український чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик переміг британського боксера – професіонала Ентоні Джошуа і здобув чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF.
“У наступному бою я переможу його і заберу у нього ці пояси”, – сказав Джошуа про своє бажання повернути свої титули в Усика.
Однак, схоже, що британський боксер не серйозно ставиться до зустрічі з Усиком. Джошуа згоден на відмову від угоди, щоб дозволити Тайсону Ф’юрі зустрітися з Олександром Усиком замість нього.
Щоб відбувся бій Джошуа – Усик, Ділліану Уайту потрібно буде заплатити 5 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вивести Тайсона Ф’юрі з цього бою, аби Джошуа міг протистояти Усику у чемпіонаті.
- Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) переміг ганця Річарда Коммі (30-3, 27 КО) одноголосним рішенням суддів.
- Також, 2 грудня повідомлялося, що британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.