Таку заяву зробив промоутер українського боксера Олександр Красюк в інтерв’ю британському Sky Sports.
“Розмови про те, що Джошуа відійде убік, почалися ще з часів дострокової перемоги Ф’юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа міг би подумати про це, якщо буде запропоновано відповідні відступні, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона”, – розповів Красюк.
За словами промоутера, у такому разі Усик буде готовий відразу ж розпочати переговори з Тайсоном Ф’юрі щодо поєдинку за абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського щодо нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою після перемоги над Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.
- Тоді ж Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком словами “Буде реванш”.
- Пізніше Ентоні Джошуа офіційно оголосив про бій-реванш з Олександром Усиком і назвав дату.