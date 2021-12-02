Британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.

Таку заяву зробив промоутер українського боксера Олександр Красюк в інтерв’ю британському Sky Sports.

“Розмови про те, що Джошуа відійде убік, почалися ще з часів дострокової перемоги Ф’юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа міг би подумати про це, якщо буде запропоновано відповідні відступні, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона”, – розповів Красюк.

За словами промоутера, у такому разі Усик буде готовий відразу ж розпочати переговори з Тайсоном Ф’юрі щодо поєдинку за абсолютного чемпіона світу.