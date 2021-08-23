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Е-паспорти в Україні офіційно прирівняли до паперових: закон набув чинності

У понеділок, 23 серпня, електронний паспорт громадянина України у державному застосунку “Дія” офіційно прирівняли до його паперового аналога. Відповідний закон набув чинності.

Понеділок, 23 серпня 2021, 16:03

Про це повідомляють #Букви.

30 березня закон, що прирівнює е-паспорти до паперових, підтримали 302 народних депутати Верховної Ради. У квітні його підписав президент Володимир Зеленський. 23 серпня він набирає чинності.

Закон закріплює на рівні законодавства можливості безперешкодного використання громадянами України цифрового паспорта (е-паспорта й е-паспорта для виїзду за кордон).

Як зазначили у Міністерстві цифрової трансформації, з 23 серпня 2021 року “українцям достатньо мати з собою цифровий паспорт у смартфоні для будь-якої життєвої ситуації”, і користувачі “Дії” “більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають”.

Відсьогодні біометричний паспорт та ID-картка у “Дії” на законодавчому рівні є повним аналогом паперового та пластикового.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Винятком є випадки:

  • перетинання державного кордону (тобто за цифровим паспортом виїхати за кордон буде неможливо);
  • в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Цифровими документами у смартфоні користуються також у Польщі, Південній Кореї. Схожі проєкти впроваджуються у Великій Британії, Фінляндії, США. Громадяни Естонії користуються цифровою ID-карткою, з якою можуть онлайн отримувати державні послуги, керувати банківськими рахунками, голосувати через інтернет. Однак саме Україна — перша держава світу, де цифрові паспорти у смартфоні юридично отримали таку саму силу, що й паперові та пластикові документи.

Як відомо, Міністерство цифрової трансформації України запустило цифрові паспорти в мобільному застосунку “Дія” у квітні минулого року. За даними відомства, зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців: понад 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.

Досі можливість використання українцями електронних паспортів забезпечувалася в рамках реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 року. Цей проєкт Уряду є тимчасовим (вводився тільки на 2020 – 2021 рр.)

  • Раніше повідомлялося, що електронний паспорт в додатку “Дія” приймають вже 10 аеропортів України. Додатком можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.
Теги: Дія, е-паспорт, цифровий паспорт

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