Про це в Telegram повідомила прес-служба сервісу державних послуг “Дія”.
Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:
- “Бориспіль”
- “Київ”
- “Одеса”
- “Львів” імені Данила Галицького
- “Харків”
- Запоріжжя
- “Миколаїв”
- “Івано-Франківськ”
- Херсон
- “Дніпропетровськ”
Також повідомляється, що за три дні після запуску ініціативи в аеропорту “Дніпропетровськ” вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.
- 5 жовтня очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров представив додаток “Дія” версії 2.0. Наразі порталом “Дія” користується понад мільйон українців. Тут доступні понад 20 державних послуг та інформація з шести реєстрів у особистому Електронному кабінеті громадянина.
- У мобільному застосунку “Дія” з’явилося електронне свідоцтво про народження дітей у віці до 14 років.