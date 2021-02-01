Електронний паспорт в додатку "Дія" приймають вже 10 аеропортів України. Додатком можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.

Про це в Telegram повідомила прес-служба сервісу державних послуг “Дія”.

Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:

“Бориспіль”

“Київ”

“Одеса”

“Львів” імені Данила Галицького

“Харків”

Запоріжжя

“Миколаїв”

“Івано-Франківськ”

Херсон

“Дніпропетровськ”

Також повідомляється, що за три дні після запуску ініціативи в аеропорту “Дніпропетровськ” вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.