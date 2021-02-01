Про це в Telegram повідомила прес-служба сервісу державних послуг “Дія”.

Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:

  • “Бориспіль”
  • “Київ”
  • “Одеса”
  • “Львів” імені Данила Галицького
  • “Харків”
  • Запоріжжя
  • “Миколаїв”
  • “Івано-Франківськ”
  • Херсон
  • “Дніпропетровськ”

Також повідомляється, що за три дні після запуску ініціативи в аеропорту “Дніпропетровськ” вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.

  • 5 жовтня очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров представив додаток “Дія” версії 2.0. Наразі порталом “Дія” користується понад мільйон українців. Тут доступні понад 20 державних послуг та інформація з шести реєстрів у особистому Електронному кабінеті громадянина.
  • У мобільному застосунку “Дія” з’явилося електронне свідоцтво про народження дітей у віці до 14 років.