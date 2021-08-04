Кабінет Міністрів України запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури відкриття малого бізнесу можна буде в одному "вікні" через портал "Дія".

Про це поінформував під час сьогоднішнього засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

“Міністерство цифрової трансформації підготувало документ, який має суттєво спростити відкриття малого бізнесу – ресторану, кафе чи салону краси. Зараз, щоб ваш бізнес повноцінно запрацював, необхідно пройти низку інстанцій та отримати різні дозвільні документи. Такі речі ускладнюють роботу. Тисячам підприємців. Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні уряд запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному “вікні” через портал “Дія“, – зазначив Шмигаль на засіданні.

Йдеться про надання комплексної електронної послуги “е-Підприємець”.

Так, на порталі “Дія” можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ) або отримати різного роду ліцензії (наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами).

Шмигаль уточнив, що запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планується протягом 2 років.

(На відео – з 12:58)

Згідно із ухваленим сьогодні урядом документом, “е-Підприємець” – це комплексна електронна публічна послуга, яка має забезпечити спрощення умов для започаткуванн та/або провадження підприємницької діяльності. “Е-Підприємець”, зокрема, складатиметься з таких послуг:

• державної реєстрації фізичної особи підприємцем;

• державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;

• реєстрації платником єдиного податку;

• реєстрації платником податку на додану вартість;

• видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями;

• видачі ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;

• видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним та на зберігання пального;

• відкриття банківського рахунку, тощо.