Про це поінформував під час сьогоднішнього засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.
“Міністерство цифрової трансформації підготувало документ, який має суттєво спростити відкриття малого бізнесу – ресторану, кафе чи салону краси. Зараз, щоб ваш бізнес повноцінно запрацював, необхідно пройти низку інстанцій та отримати різні дозвільні документи. Такі речі ускладнюють роботу. Тисячам підприємців. Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні уряд запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному “вікні” через портал “Дія“, – зазначив Шмигаль на засіданні.
Йдеться про надання комплексної електронної послуги “е-Підприємець”.
Так, на порталі “Дія” можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ) або отримати різного роду ліцензії (наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами).
Шмигаль уточнив, що запроваджувати відповідний експериментальний проєкт планується протягом 2 років.
(На відео – з 12:58)
Згідно із ухваленим сьогодні урядом документом, “е-Підприємець” – це комплексна електронна публічна послуга, яка має забезпечити спрощення умов для започаткуванн та/або провадження підприємницької діяльності. “Е-Підприємець”, зокрема, складатиметься з таких послуг:
• державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
• державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;
• реєстрації платником єдиного податку;
• реєстрації платником податку на додану вартість;
• видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями;
• видачі ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
• видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним та на зберігання пального;
• відкриття банківського рахунку, тощо.
- Раніше Кабінет Міністрів підтримав постанову про початок процесу створення в регіонах України Центрів Індустрії 4.0.
- За даними Держпраці, щороку Україна втрачає приблизно 100 млрд гривень від неформальної зайнятості громадян.