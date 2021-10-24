Про це написав Ед Ширан в Instagram.

“Агов, народ! Повідомляю, що, на жаль, я отримав позитивний результат (тесту) на COVID-19, тому я йду на самоізоляцію і дотримуюся всіх вказівок влади”, – заявив співак у дописі.

Він додав, що не зможе бути присутнім на запланованих подіях. Однак, даватиме якомога більше інтерв’ю та виступів з дому.

Співак вибачився перед усіма, кого підвів, і наприкінці побажав усім берегти себе.