Про це повідомили в пресслужбі єгипетського міністерства у справах туризму і античності.

На виставці продемонстровані саркофаги, які були виявлені в селі Саккара (32 км від Каїра). Археологічна місія виявила три свердловини для поховань на різній глибині — від 10 до 12 метрів.

У них в кілька етапів вдалося знайти десятки саркофагів. Один з них на презентації виставки розкрили на очах журналістів.

На сьогодні вилучено 59 закритих дерев’яних домовин, однак місія триває і громадськості незабаром можуть представити нові відкриття.

Ймовірно, виявлені поховання були зроблені за часів XXVI династії — близько 685-525 років до нашої ери. Проте, виявлені саркофаги добре збереглися, на деяких з них навіть видно оригінальний колір фарби.

Вчені вважають, що саркофаги належать групі священників, видатних діячів суспільства і держави тих часів.

Крім саркофагів, були виявлені також 28 статуй бога мертвих Сокара, від імені якого походить назва селища, де відкриття було зроблено.

Після того як археологічні роботи в Саккарі завершаться, всі знахідки планують перемістити до Великого Єгипетського музею в Каїрі, відкриття якого заплановане на 2021 рік.