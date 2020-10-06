Про це повідомили в пресслужбі єгипетського міністерства у справах туризму і античності.
На виставці продемонстровані саркофаги, які були виявлені в селі Саккара (32 км від Каїра). Археологічна місія виявила три свердловини для поховань на різній глибині — від 10 до 12 метрів.
У них в кілька етапів вдалося знайти десятки саркофагів. Один з них на презентації виставки розкрили на очах журналістів.
На сьогодні вилучено 59 закритих дерев’яних домовин, однак місія триває і громадськості незабаром можуть представити нові відкриття.
Ймовірно, виявлені поховання були зроблені за часів XXVI династії — близько 685-525 років до нашої ери. Проте, виявлені саркофаги добре збереглися, на деяких з них навіть видно оригінальний колір фарби.
Вчені вважають, що саркофаги належать групі священників, видатних діячів суспільства і держави тих часів.
Крім саркофагів, були виявлені також 28 статуй бога мертвих Сокара, від імені якого походить назва селища, де відкриття було зроблено.
Після того як археологічні роботи в Саккарі завершаться, всі знахідки планують перемістити до Великого Єгипетського музею в Каїрі, відкриття якого заплановане на 2021 рік.
- Раніше повідомлялося, що єгипетські археологи знайшли 27 саркофагів в гробниці в селі Саккара, що знаходиться за 30 кілометрів від Каїра.
- У серпні уряд Єгипту запросило генерального директора SpaceX Ілона Маска відвідати країну, щоб той зайнявся дослідженням пірамід.