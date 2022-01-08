Євген Фрідлянд, який народився в Росії й отримав ізраїльське громадянство, продюсував співака Валерія Меладзе у 1992-1997 роках. Він вважає, що потрібно зачистити всіх "нациків" та "борців з російською мовою".

Про це він написав у Facebook.

“У 2014 році Путін проманжувався з Україною – тепер останнє десятиліття маємо все це лайно під боком. Адже можна було тоді з Майданом та нациками розібратися за два-три дні”, – написав Фрідлянд.

Він вважає, що у такому випадку, зараз російські бази були б в Одесі та Маріуполі, флотилія – на Дніпрі.

“І були б у нас з Україною і найкращі літаки, і гелікоптери, і космічні кораблі, і сиділи б усі ці поляко-литовці тихесенько на попі рівно і не пихкали”, – написав екс-продюсер Меладзе.

Він вважає, що нині, “як тільки в Казахстані протестувальники почали громити магазини, банки і взяли до рук зброю”, потрібно “зайти туди і зачистити”, маючи на увазі, вочевидь, Україну.

“Усіх нациків та борців із російською мовою. І головне вже не виходити звідти ніколи. За..#..ли вже ці незалежні, котрі жили століттями рахунок Росії”, – написав Фрідлянд.

Обурення цією публікацією висловила лінійна продюсерка телеканалу “Суспільне Одеса” Надя Глушкова.

“Це – (екс?) продюсер Валерія Меладзе. Да, того, якого ви на тусовках вмикаєте і якому на концерти квіти приносите. У цього – багато рівнів. Жарти Тимошенка про тупих радикалів, для яких самба бєлого мотилька – це загроза національній безпеці”, – написала Надя Глушкова.

На її думку, Меладзе і Фрідлянд – “звісно, русскіє” й автор скандального посту обурюється тим, що інші не стали такими. Вона вважає, що пост Фрідлянда також – про “меншовартість” та про “забуття”.

“Ви ніколи не будете сумніватися в тому, хто такий Вахтанг Кікабідзе”, – наголосила продюсерка.

Вона додала, що публікація Фрідлянда – додаткове свідчення, що культура не може бути поза політикою.

“Коли так думають підлітки, чиї батьки віддають гроші на податки Росії, так не думають російські культурні діячі. Коли вам навішали на вуха про братів – просто не сталося такої ситуації, щоб ввести у ваше місто своїх військових. Коли ми говоримо про Росію – це не про те, що прийдуть визволителі і нациків посадять по підвалах. Там будете сидіти і ви”, – вважає Надя Глушкова.

Вона наголосила, що коли ми зараз маємо доступ до інтернету і продуктових магазинів – це заслуга українських військових,

“Тому що просто зараз хтось стоїть на варті вашого життя”, – зазначила продюсерка “Суспільного”.

Євген Фрідлянд народився 21 червня 1967 року в місті Кемерово (Росія). 24 червня 2013 року став громадянином Ізраїлю. Був продюсером Валерія Меладзе у 1992—1997-х роках.